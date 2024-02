Avegail Rombaon, Mathilda Krogg walastik sa National Championships

WINALIS nina Avegail Rombaon at Mathilda Krogg ng Team Philippine Navy-Standard Insurance ang mga nakatayang titulo sa women’s road race sa PhilCycling National Championships para sa Road 2024 sa Cavite at Batangas nitong Huwebes.

Gumawa si Rombaon ng solo breakaway pagkalampas sa unang 50kms paakyat ng Sampaloc patungo sa Laurel upang tumawid ng solo pagkatapos ng apat na oras, 22 minuto at 03.69 segundo.

Kilala bilang isang multi-faceted cyclist sa pagsungkit ng isang MTB bronze sa 2019 SEA Games din sa bayan ng Laurel, pinatalsik ni Rombaon sa trono si Jermyn Prado, na solong humabol sa huling 30 kilometro ng 134kms Women Elite race na nagsimula at nagtapos sa Praying Hands sa Tagaytay City.

Nagkaroon din ng oras si Krogg sa pagwawagi sa Women Under-23 crown sa kanyang 4:24:22.40 oras sa padyakang hatid ng Standard Insurance at MVP Sports Foundation at suportado ng Tagaytay City, Chooks-To-Go, Excellent Noodles, CCN, Fitbar, local government units sa Batangas at Cavite at Bureau of Fire. (Lito Oredo)