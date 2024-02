Anthony Jennings hindi raw sinasapawan si Donny Pangilinan

Maliban sa DonBelle, ang isa pang tambalang tinututukan sa teleseryeng ‘Can’t Buy Me Love’ ay ang SnoRene love team.

Ang SnoRene ay ang tambalan ng mga characters na sina Snoop Manansala at Irene Tiu na ginagampanan nina Anthony Jennings at Maris Racal sa serye.

Pumatok sila dahil sa kakaiba nilang chemistry sa mga romantic-comedy scenes nila na talaga namang nakakakilig.

Pero may ilang netizens ang nagsasabing nasasapawan nila ang tambalan nina Donny Pangilinan at Belle Mariano na mga bida sa ‘Can’t Buy Me Love’.

Sa naganap na press conference para sa #TatakStarMagic ay hiningan si Anthony ng entertainment media ng reaction tungkol sa nasabing isyu.

“Ako kasi hindi ko naman binabasa ‘yung lahat, para sa akin kasi focus ako sa craft ko, focus sa mga ginagawa ko. May mga naririnig ako na mga may nagsabi sa akin ng ganun, para sa akin, sabi ko, huwag pansinin ‘yon. Kami kasi, magkakaibigan naman talaga, wala namang ganun talaga sa amin. Mahal namin ang isa’t isa,” sey niya.

Patok din nga sa viewers ang samahan nila ni Donny sa serye kung saan gumaganap silang magkaibigan at dahil daw iyon sa pagiging collaborative nila.

“Ganun naman talaga dapat, kailangan talaga magtulungan kayo doon. Alam ninyo ang isang project hindi pwedeng isa lang ‘yung umaarte, kailangan nagtutulungan. Paano ninyo mabubuo ang istorya kung kayo lang,” paliwanag niya.

So nilinaw na ni Anthony na hindi niya sinasapawan si Donny kaya tigilan na ang isyung ‘yan, ‘non?!

Thankful naman si Anthony sa Star Magic na hindi siya sinukuan at pinabayaan at nagpapasalamat din siya sa direktor ng serye na si Direk Mae Cruz na nag-guide sa kanya sa serye.

At ang importante nga ngayon ay sikat na rin si Anthony.

‘Yun na!

(Byx Almacen)