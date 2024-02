Bumaba ang unemployment rate sa 3.1% noong Disyembre 2023, ang pinakamababa mula 2005.

Sabi ni Philippine Statistics Authority Undersecretary Dennis Mapa, 1.6 milyon na lamang ang walang trabaho noong Disyembre 2023. Kumpara sa Nobyembre 2023, 231,000 ang nabawas sa dami ng mga walang trabaho at kumpara naman sa Disyembre 2022, 617,000 ang nabawas sa mga walang trabaho.

Nabawasan ang dami ng mga walang trabaho sa kabila ng paglago ng labor force.

Ayon kay Mapa, 52.13 milyon ang dami ng mga tao na nasa labor force noong Disyembre 2023, mas malaki ng 658,000 kumpara noong Nobyembre 2023 at mas malaki ng 907,000 kumpara sa Disyembre 2022. Ang labor force ay ang dami ng mga taong may trabaho at naghahanap ng trabaho. Hindi kasama rito ang milyong-mil¬yong sumuko na sa paghahanap ng trabaho dahil hindi makakuha.

Sabi ni Mapa, 50.52 milyon ang may trabaho noong Disyembre 2023, mas marami ng 889,000 kumpara sa Nobyembre 2023 at mas marami ng 1.52 milyon kumpara sa Disyembre 2022.

(Eileen Mencias)