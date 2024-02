Replay ang nangyayari? (Part 2)

Nuong nakaraang linggo, sinimulan kong talakayin ang “Bagong Pilipinas,” na kakalunsad pa lamang ni BBM.

Sinabi ko rin na may pakiramdam ang marami, kasama na ako, na ito ay déjà vu, mula sa wikang Pranses, na ibig sabihin ay “nakita na.” Ang tinutukoy ko ay nuong panahon ng Marcos Sr, maalala na inilunsad ang tinawag na “Bagong Lipunan.” Nuon, nangako si Marcos Sr na, una, mahihinto ang kahirapan at magkakaroon ng pagkakapantay-pantay; pangalawa, matatapos ang gutom at magkakaroon ng pag-abante tungo sa kaunlaran; pangatlo, mahihinto ang korapsyon at magkakaroon ng katarungan; pang-apat, mahihinto ang lokohan at isusulong ang katotohanan; at pang-lima, mahihinto ang karahasan at magkakaroon ng kapayapaan.

Bagama’t magandang pakinggan ang mga adhikain ng “Bagong Lipunan,” maging ang mga detalye nito na karaniwang nakapalaman sa mga talumpati ni Marcos Sr., ang tumatak sa isipan ng marami ay ang mga bagay na nararanasan ng mga tao araw-araw na may tatak na “Bagong Lipunan.” Pangunahin dito ay ang paglalagay ng katagang “Bagong Lipunan” sa mga pera na umabot sa punto na naging batayan ito kung tunay o hindi ang hawak na pera. Kalaunan, nang napatalsik si Marcos Sr., naging katatawanan ito kung ang hawak mong pera ay may “Bagong Lipunan” pa.

Malaking bahagi din ang “Bagong Pagsilang” na walang humpay naming naririnig, mula sa radio, telebisyon, sa paaralan, at maging sa mga pampublikong pagtitipon. Sinasabi nila na mahigpit na bilin ng pamahalaan na patugtugin ito. Dumating din sa punto na ginawan ng katatawanan ang mga titik ng kanta na, sa totoo lang, mas tumatak sa mga murang isipan naming nuon. “Madaling araw ay may nagnanakaw ng manok sa kulungan; nakita ng may-ari, binato ng kawali…” At, hindi mawawala ang anumang usapan tungkol sa “Bagong Lipunan,” ang napabalitang karanasan ng isang sikat na personalidad sa TV, na kumutya sa slogan ng administrasyon ni Marcos Sr. na “sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan.” Ginawa niya itong “sa ikauunlad ng bayan, bisikleta ang kailangan.” Ayon sa mga kwento, ang naging parusa niya ay pinagbisikleta ng buong araw sa isang kampong militar.

Matatayog ang mga pangako ng “Bagong Lipunan.” Lahat ng mga sinabi na bahagi nito ay kumatawan sa mga hinagpis ng taong bayan, kung kaya’t naging madali ang pagtanggap sa mga ito. Sino naman ang aayaw sa pangakong kaunlaran at katahimikan. Ang hindi lang naging malinaw ay kung kaninong kaunlaran ang pinag-uusapan. Hindi kaila sa marami ang pagkalugmok ng masang Pilipino habang nagtamasa sa karangyaan ang iilan. Maging ang katahimikan na ipinangako ay nagkaroon ng kakaibang kahulugan, sapagka’t ang mga pinatahimik ay ang mga kritiko ng pamahalaan.

Tila nauulit na naman ang kasaysayan. Ngayon nama’y “Bagong Pilipinas.” Sa talumpati ni BBM, ang “Bagong Pilipinas” ay isang tawag para sa transpormasyon, o pagbabagong-anyo. Kagaya ng mga adhikain ng “Bagong Lipunan,” wala ka namang maaaring ipintas sa mga sinasabi na gagawin. Sino ang tututol sa panawagan ni BBM na bawal ang tamad at makupad, na walang puwang ang mabagal at sagabal sa serbisyo publiko, na bawal ang hindi tapat at nangungulimbat, na bawal ang waldas at bawal ang mapang-api at naghahari-harian?

Kailangan ba natin ang magastos na paglulunsad ng “Bagong Pilipinas” na naglalayon na ibawal ang waldas? Hindi kaila sa atin kung ano ang kinahinatnan ng mga pangako ng “Bagong Lipunan.” Higit na nakakahanga ang makita at maramdaman ng mga mamamayan ang katuparan ng mga pangako kaysa sa anumang talumpati, logo, o musika.

