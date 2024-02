Relasyon matatag pa rin: LizQuen magka-date sa Valentine’s day

Para sa mga bitin pa rin sa sagot ni Enrique Gil kung sila pa rin ni Liza Soberano, heto nga ang malinaw na sagot sa mga tanong niyo.

Una nga, dahil nasa Amerika si Liza Soberano, at hindi makadalo sa celebrity premiere night ng ‘Lisa Frankenstein’ na ginawa sa SM Aura Cinema 1 and 2, kaya si Enrique ang dumalo.

Oh, di ba? Para silang mag-asawa, na kapag wala si misis, si mister ang dadating.

At siyempre, sa chikahan sa kanya, wala kang ibang mararamdaman kundi ang kiligin na lang sa mensahe niya, lalo na sa sagot niya sa tanong tungkol sa suporta niya kay Liza.

“I’m super, super happy for Liza. This is always been her dreams, and she’s living her dreams…,” sabi ni Enrique.

Nakita nga ni Enrique ang mga video na lumabas sa ginanap naman na red carpet premiere night ng ‘Lisa Frankenstein’ sa Los Angeles. At super proud siya sa mga nakita niya, lalo na sa punto na tinatawag talaga ng mga photographer ang pangalan ni Liza para sa photo op.

“I’m so happy. I just cant believe it!” pangiti-ngiting sabi ni Enrique.

At `yun nga, suportado ni Enrique si Liza sa movie na ito, kaya talagang dumalo siya sa premiere night.

“Ah, you know, I’ve always been a supporter, ever since day 1. So sabi ko talaga, ‘til I die, I will always, always, support her talaga,” sambit pa rin ni Enrique.

At wish nga ni Enrique na masundan pa ang Hollywood project ni Liza.

“This is her dream, and whatever she wants to do in her life, I’m all for it!” bonggang pahayag pa ni Enrique.

Siyempre, kung mabibigyan din naman si Enrique ng chance na makagawa ng Hollywood film, iga-grab talaga niya.

Sa tanong kung kailan sila magkikita ni Liza? At paano naman siya susuportahan ni Liza sa movie niya na ‘I’m Not Big Bird’?

“She said she’s gonna comeback on the 13th.

“Hopefully she can make it.”

So magkasama sila sa Valentine’s day?

“Hopefully, pero sabi niya, she has to go back right away to LA.”

So, sa Feb. 13 na pala ang magiging Valentine’s date nila ni Liza?

“In a way, yeah, yeah!

“Hopefully she can stay a little bit longer, but she said she has to go back to LA,” sabi na lang ni Enrique.

Oh, well, abangan ang Valentine’s date nina Enrique at Liza sa Feb. 14, ha!

Oh, klaro naman siguro na magdyowa pa rin sila, na kahit sobrang busy nila, matatag pa rin ang relasyon nila ha! (Dondon Sermino)