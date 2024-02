Nagbukas ang 10th Conference of the Parties (COP) ng Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) ng World Health Organization sa Panama Convention Center noong Lunes sa gitna ng mga protesta ng mga magsasaka ng tabako.

Ang mga delegado mula sa 183 bansa ay nagpupulong sa Panama upang talakayin ang mga patakaran na makakaapekto sa industriya ng tabako at kabuhayan ng milyun-milyong magsasaka, kabilang ang mga nasa Pilipinas.

Isa si Harmadio Martinez sa mga magsasaka ng tabako na lumahok sa rally upang igiit ang hustisya sa plano ng WHO at gobyerno ng Panama na ipagbawal ang mga produktong tabako, kabilang ang mga makabagong alternatibo tulad ng vape, heated tobacco at oral nicotine na itinuturing na hindi gaanong nakakapinsala katulad na nasusunog na sigarilyo.

Si Martinez ay kabilang sa isang pamilya na nagtanim ng tabako sa nakalipas na 250 taon at nagbenta ng mga dahon ng tabako sa Honduras.

Hiniling niya sa gobyerno ng Panama at sa WHO na tingnan ang mga magsasaka ng tabako at kanilang pamilya, isaalang-alang ang kanilang kapakanan at mag-alok ng mga alternatibo.

Ang mga magsasaka ng tabako, na walang representasyon sa Parliament ng Panama, ay humihingi din ng tulong sa gobyerno sa larangan ng edukasyon, pagkain at iba pang pangunahing serbisyo, at bigyan sila ng alternatibong kabuhayan kung ang mga delegadong kalahok sa COP ay magtutulak ng pagbabawal sa mga bagong produktong tabako.

Umaasa sana ang mga magsasaka na ang pag-usbong ng mga alternatibong ito ay makakatulong sa kanilang kabuhayan, subalit nananatiling tutol dito ang WHO.

Samantala, ilang eksperto sa pampublikong kalusugan ang nagsabing ang balak ng WHO na ipagbawal ang mga alternatibong produkto ay walang siyentipikong batayan.

Ayon kay Martin Cullip ng Consumer Center ng The Taxpayers Protection Alliance sa United Kingdom, dapat maging base ang desisyon ng WHO sa agham.

Pinuna ni Cullip ang kahulugan ng aerosol sa ika-9 na Ulat ng WHO sa Tobacco Epidemic na pinondohan ng Bloomberg Philanthropies, na nagsasabing ang mga aerosols na karaniwang ibinubuga ng (heated tobacco) ay nasa ilalim ng kahulugan ng usok ng tabako.

Si Dr. Roberto A. Sussman, isang associate professor sa National University ng Mexico, ay binatikos din ang WHO sa depinisyon nito ng usok para sa “political agenda” nito.

Sinabi ni Dr. Sussman na ang ulat ng WHO ay hindi siyentipiko, at ang mga alternatibong sigarilyo tulad ng mga vape at heated tobacco ay totoong walang usok.

Pinagtatalunan ng mga delegado sa COP ang regulasyon ng mga makabago at umuusbong na produkto ng tabako, na itinuturing ng mga eksperto sa tobacco harm reduction (THR) bilang mahalaga sa pagtatapos ng pandaigdigang epidemya ng paninigarilyo.

Ang mga bansang tulad ng Pilipinas ay nagpasa ng mga batas na kumokontrol sa mga produktong ito, habang ang UK, Japan at Sweden ay nakakita ng malaking pagbaba sa antas ng paninigarilyo pagkatapos payagan ang mga alternatibong ito.

Pinansin ni Dr. Sussman ang malakas na pagtutol ng WHO at ng mga kaalyado nito sa mga smoke-free products sa kabila ng paglaganap nito, kung saan milyon-milyong mamimili na ang tumangkilik dito para huminto sa paninigarilyo.

Sinabi ni Dr. Sussman na ang vape at heated tobacco ay naglalaman lamang ng 10 porsiyento hanggang 15 porsiyento na kemikal tulad ng sigarilyo. Aniya, karamihan sa mga lumipat sa mga produktong ito mula sa paninigarilyo ay hindi na nagkakasakit.

Sa loob ng limang araw hanggang Pebrero 10, tatalakayin sa COP 10 ang mga paksa tulad ng regulasyon ng mga nilalaman at pagsisiwalat ng mga produktong tabako, tobacco advertising, promosyon at sponsorship, makabago at umuusbong na produkto ng tabako at mga hakbang sa pagkontrol ng tabako sa hinaharap.

Sinabi ni Deputy Executive Secretary Hubert Dominic Guevarra, ang pinuno ng delegasyon ng Pilipinas, na ang pagpasa ng Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act (Republic Act 11900) sa bansa ay naglalayong bawasan ang pinsala ng paninigarilyo.

Pinuri din ni Guevarra ang Vape Law sai pagtatatag ng komprehensibong regulasyon para sa mga vaporized nicotine at non-nicotine products at iba pang makabagong produktong tabako.

Nanawagan si Dr. Sussman, Cullip at iba pang tagapagtaguyod ng tobacco harm reduction (THR) sa WHO FCTC na tuklasin ang mga inobasyong nakabatay sa agham, tulad ng THR, para matugunan ang pandaigdigang epidemya ng paninigarilyo na nakakaapekto sa 1.3 bilyong tao sa buong mundo at bigyan sila ng mas mainam na opsyon.