DUMATING na sa United Kingdom si Prince Harry mula sa kanilang tahanan sa California para makasama ang ama na si King Charles III na nadiagnose na may cancer.

Ayon sa Buckingham Palace, mag-isa lang na bumiyahe at iniwan niya sa California ang asawang si Meghan at mga anak na sina Prince Archie at Princess Lilibeth.

Una nang sinabi ni Prince Harry na kahit may tampuhan sila ng ama, hindi niya pa rin ito kayang tiisin at hindi niya ito pababayaan.

Nang malaman niyang may cancer ito, nagmadali ang prinsipe na bumiyahe sa UK para makasama ang 75-anyos na monarch king.

Nakatakda namang gumanap sa ilang trabaho ng hari si Prince William habang sumasailalim sa gamutan ang ama.

Ito ang nakatakdang magmamana ng trono dahil pinaka-senyor ito sa Royal family.

Patuloy pa rin ang pagdating ng mga bulaklak at mga well-wisher card mula sa kanilang mamamayan sa Clarence House kung saan nakatira si King Charles.

Nauna nang ipinayo ng doktor ni King Charles III na iwasan muna nito ang humarap sa publiko habang sumasailalim ito sa gamutan na nadiskubre nang nagpatingin sa kaniyang lumalaking prostate.