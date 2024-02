Inaprubahan ng Department of Budget and Management ang Special Allotment Release Order para sa Department of Labor and Employment – Technical Education and Skills Development Authority na nagkakahalaga ng P3.41 bilyon para sa implementas¬yon ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act.

Ayon kay Budget Secretary Amenah Pangandaman, ang pondo ay gagamitin para sa mga mahihirap subalit matatalinong estudyante na karapat-dapat sa tulong ng gobyerno para mapaganda ang kanilang kinabukasan.

“Not everyone may be able to afford higher education. But I believe this should not be the case, most especially to those who are deserving –those who have the heart and passion to learn and who wishes to put their talent and intelligence for the greater good,” ani Pangandaman na nagsabi pang inilabas ng ahensiya ang notice of cash allocation na nagkakahalaga ng P1.77 bilyon para sa unang quarter ng taon.

Tinatayang nasa 74,000 na mga estudyante ang makikinabang sa P3.41 bilyon na pondo para sa school year 2024 upang tustusan ang kanilang matrikula, miscellaneous fees, accident insurance, internet allowance, starter tool kits at iba pang bayarin sa paaralan.

(Aileen Taliping)