Tatalakayin na sa plenaryo ng Senado ang panukalang patawan ng value-added tax (VAT) ang mga foreign digital service tulad ng Netflix, Spotify at iba pa.

Ito’y matapos isponsoran ni Senador Sherwin Gatchalian, chairman ng Senate Committee on Ways and Means, ang committee report ng Senate Bill No. 2558 noong Martes.

Ayon kay Gatchalian, ang mga digital service provider – resident o non-resident ay saklaw ng VAT sa ¬ilalim ng Section 108 ng Tax Code lalo na’t sila ay nagbebenta ng serbisyo sa Pili¬pinas.

“However, due to the ambiguity in the law, the taxability of non-resident digital service providers becomes unclear,” sabi ng senador.

Dahil dito, ang mga non-resident DSPs, tulad ng Netflix at HBO ay hindi sakop ng 12 porsiyentong VAT.

“In the advent of digitalization, determining where digital services are performed becomes challenging — leading to uncertainty if these services should be taxed in the Philippines,” ayon sa senador.

“As digital workflows and service chains become more complex, the multi-layered processes occurring across various jurisdictions pose challenges in determining the precise physical location where a service is performed,” dagdag pa niya.

(Dindo Matining)