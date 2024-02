Mga dapat gawin para di kapitan ng germs sa pampublikong kubeta

Kailangan bang mag-worry sa paggamit ng public toilets?

Alam naman natin na marami ang gumagamit ng public toilets kaya dapat maging aware sa mga sakit at germs na mayroon sa loob at labas nito.

Dapat maging maingat sa paghawak dahil hindi tayo nakasisiguro sa ating kaligtasan laban sa mga mikrobyo na kahit na nililinisan pa iyan ay samu’t saring tao naman ang pumapasok at gumagamit nyan.

Marami namang paraan para maging ligtas sa pampublikong palikuran. Iwasan ang humawak sa mga maduduming bagay, ugaliin na maghugas ng kamay, para sa kababaihan ay punasan ang toilet seat o mag-squat na lamang sa pag-ihi.

Kaya naman masasabing marumi ang mga pampublikong kubeta dahil sa dami ng tao na gumagamit dito, ayon kay Lena Ciric, professor of built environment microbiology sa University College London, hindi mo alam ang papasukin mo at kung ano ang dala ng sinundan mo sa loob ng comfort room o cr.

Mainam na malinis ang mga public toilets, dapat na well ventilated o may bintana para hindi amoy kulob sa loob ng banyo, kailangang may sapat tubig sa lahat ng gripo at sabon para sa paghuhugas.

Kailangan din na maglagay ng basurahan sa loob ng banyo para sa mga gumagamit ng tissue o pagtatapon ng sanitary napkins.

Siguraduhin na malinis at hindi mapanghi ang loob ng banyo dahil para naman sa lahat ng gagamit ang kalinisan at upang maiwasan na rin ang anumang sakit na posibleng madala sa pagpasok sa mga pampublikong cr.

(Vick Aquino)