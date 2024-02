Melvin Jerusalem muling uupak sa world title bout

MATAPOS mapakawalan ang world title noong isang taon, muling mabibigyan ng pagkakataon si dating World Boxing Organization (WBO) champion Melvin “Gringo” Jerusalem na hamunin si World Boxing Council (WBC) minimumweight champ Yudai Shigeoka ng Japan para sa nakatakdang paghaharap sa Marso 31 sa International Conference Hall sa Nagoya, Aichi, Japan.

Asam ng 5-foot-2 orthodox boxer na mabigyan ng pagkakataong makasabak sa world stage kasunod ng hindi magandang karanasan sa unang title defense na nagresulta sa pagkawala ng korona nito kontra kay reigning titlist Oscar “El Pupilo” Collazo ng Puerto Rico na nagtapos sa seventh-round technical knockout noong Mayo 27, 2023 sa Fantasy Springs Casino sa Indio, California sa Amerika.

“Maayos naman ang simula ng preparasyon [bale] January pa lang nag-start na kaming mag-training. Nasa kalagitnaan na kami sa training namin,” pahayag ni head trainer/coach Michael Domingo sa mensahe nito kahapon sa Abante Sports.

Isang malaking biyaya umano para sa kampo ni Jerusalem na nabigyan ng opurtunidad na makalaban sa world title kahit na hindi ito mandatory fighter, na inasikaso nang husto ng promoter nito na Sanman Promotions sa pamumuno ni Jim Claude Manangquil.

“Sabi kasi sa akin, wino-workout na ni manager, sabi niya sa akin after ng tuneup fight namin kay (Francis) Diaz, baka ‘di pumayag ang kampo ng champion kasi hindi kami mandatory sa champion, kaya God is good lang masasabi ko,” eksplika ni Domingo, na isa ring dating regional boxing titlist na may bansag na “Bruce Lee” na mahigit isang dekada ring nakipaglaban sa ibabaw ng ring.

Minsan na ring inamin ni Jerusalem na unti-unti niyang pinagtatrabahuhang makakuha muli ng opurtunidad na makalaban sa isang world title fight, at kabilang na nga rito si Shigeoka, kung saan tumatayong nasa ika-anim na pwesto si Jerusalem sa rankings.

“Kahit ano’ng belt sa minimumweight basta susubukan kong makabawi,” bulalas ni Jerusalem, na naghahabol pa rin ng rankings sa ibang kampeon tulad nina WBO champ Collazo na nasa No. 5, WBA (Super) Thammanoon “Knockout CP Freshmart” Niyomtrong ng Thailand at Erick Rosa ng Dominican Republic na may hawak ng WBA (World).

Naging kauna-unahang Filipino na kampeon noong isang taon si Jerusalem matapos patumbahin si Japanese boxer Masataka Taniguchi noong Enero 6 sa bisa ng second round TKO sa EDION Arena, Osaka Prefectural Gymnasium sa Osaka, Japan, subalit nagtapos rin ito matapos ang mahigit apat na buwan laban kay Collazo nang mangapa sa klima sa Amerika.

Sa parehong boxing event rin ay nabigyan ng tsansa si ArAr “Asero” Andales na makatapat ang kapatid ni Yudai na si International Boxing Federation (IBF) titlist Ginjiro Shigeoka, na minsang nagpatumba kay dating world champion Rene Mark “Mighty Mouse” Cuarto noong Abril 16, 2023 na nagtapos sa ninth-round knockout para sa interim title.

Parehong undefeated ang magkapatid na Yudai at Ginjiro na may 8-0, 5KOs at 10-0, 8KOs, ayon sa pagkakasunod, habang tangan ng 29-anyos mula Manolo Fortich, Bukidnon na si Jerusalem ang 21-3 kartada kasama ang 12 panalo sa knockout, samantalang may 14-2-3 rekord si Andales kasama ang anim panalo mula sa knockouts.

Sa nagdaang apat na laban ni Andales ay tatlo rito ang nauwi sa draw laban kina Joey Canoy (majority draw) para sa WBO Oriental 105-title, Tsubasa Koura ng Japan sa technical draw dahil sa head clash at laban kay Wilfredo Mendez ng Puerto Rico, dahil muli sa head clash.

(Gerard Arce)