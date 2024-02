Mala-papayang McLaren tsekot ikakarera ni Bianca Bustamante

IPINAGMALAKI ni Filipina Formula-1 driver Bianca Bustamante ang kanyang panibagong McLaren na sasakyang gagamitin para masubukan iharurot sa darating na 2024 F4 Formula Winter Series ngayong darating na weekend sa Circuito de Jerez sa Spain.

Ibabandera ng 19-anyos na kauna-unahang Pinay racer ang kanyang McLaren Racing na Papaya-inspired look na sasakyan, habang naging unang drayber na kakatawanin ang McLaren sa darating na F1 Academy series para sa ART Grand Prix.

“The design is incredibly iconic, and I’m so looking forward to racing in Papaya,” pahayag ni Bustamante sa social media patungkol sa kanyang orange na sasakyan na may halong kulay itim na mala-iconic na inspirasyon. “In my whatever it takes era.”

Bukod sa naiibang kulay ng sasakayan na ikakarera ni Bustamante, ipagpapatuloy rin nitong iparada ang numero 16 sa kanyang mga karera, matapos na makasiguro ito ng dalawang panalo at dalawa pang podium na panalo, kabilang ang seventh-place sa 2023 F1 Academy season.

