Kamote Festival sa Tarlac umarangkada na

Nagsimula na ang pagdiriwang ng Kamote Festival kasabay ng temang “Love Moncada,” para sa masaganang ani ng mga kamote na ibibida sa kanilang Agri Trade Fair sa Tarlac City.

Aprubado ng Sangguniang Bayan ang Municipal Ordinance No. 2024-01 na magkaroon ng Kamote Festival ang bayan na maging bahagi ng town fiesta na gaganapin tuwing ikalawang linggo ng February.

Kabilang sa events na magtatapos hanggang February 11, ay ang Call of Duty Mobile Tournament, La Jota Moncadenia Folk Dance Competition at Miss Moncada 2024 na gaganapin sa February 9, Farmer’s Day at Moncada Gala Night sa February 10, Thanksgiving Day, Grand Street Dance, Float Parade competition, at Festival Concert sa huling araw ng kapistahan.

Ayon kay Councilor George Michael Aguilar, chairperson ng Sangguniang Bayan Culture and Arts Committee, layunin nito na mapalakas ang agricultural production ng mga magsasaka at bilang pagtanggap ay lalaanan ng kapistahan para sa kanilang masaganang ani ng kamote na pangunahing tanim sa Tarlac.

Nilinaw naman ni Mayor Estelita Aquino na ang kanilang mga aning sweet potato o kamote ay suportado ng Japan International Cooperation Agency at karamihan sa mga produkto ay kasama sa paggawa ng One Town, One Product here.

Bida sa Moncada ang kanilang sweet potatoes wine at kamote ice cream.

(Vick Aquino)