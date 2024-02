Inaprubahan ng House Committee on Legislative Franchises ang pagpapalabas ng subpoena laban kay Pastor Apollo Quiboloy matapos itong mabigo muli na dumalo sa pagdinig.

Nagbanta pa ang isang kongresista na kung hindi sisipot si Quiboloy sa susunod na pagdinig, marapat lang na ipaaresto na ito ng komite.

Sa pagdinig nitong Miyerkoles, nagtanong si Gabriela Rep. Arlene Brosas kaugnay ng lawak ng impluwensiya ni Quiboloy sa Sonshine Media Network International (SMNI). Tinatalakay ng komite ang panukala na bawiin ang legislative franchise ng SMNI dahil sa umano’y mga paglabag sa prangkisa.

Sinabi ni Atty. Mark Tolentino, abogado ng SMNI, si Quiboloy ay ‘honorary chairman’ ng istasyon at wala umanong kinalaman sa pang-araw-araw na operasyon nito. Hindi nakuntento si Brosas sa sagot.

“And we would like to siguro dapat ‘no, it’s about time na paupuin po natin, paharapin din po natin at matanong natin nang diretso si Pastor Quiboloy dito sa mga katanungan natin kasi hindi po ito masasagot ng attorney lang Mr. Chair.,” sabi ni Brosas.

Sumegunda naman si Surigao del Sur Rep. Johnny Pimentel at hiniling sa komite na maglabas ng subpoena upang padaluhin si Quiboloy sa susunod na pagdinig.

“I’d like to move that we, this committee rather issue a subpoena to Pastor Quiboloy to compel him to be present during the next hearing. And may we remind Atty. Mark Tolentino that after the subpoena, if Pastor Quiboloy does not appear, then we’ll be constrained to request for a warrant of arrest for him to appear here, or rather to move for a contempt order pero kung ‘di pa rin siya sisipot, ‘yon na ‘yong warrant,” sabi ni Pimentel.

(Billy Begas/Eralyn Prado)