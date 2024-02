Kagawad kalaboso sa ikinasang anti-illegal drug operation, pag-recycle

KALABOSO ang isang barangay kagawad matapos maaresto sa ginawang anti-illegal drug operation at pagrerecycle umano sa nakumpiska nitong droga sa Agno, Pangasinan noong Lunes, Pebrero 5.

Ayon kay Philippine Drug Enforcement Agency-Pangasinan (PDEA-Pang) director Joel Plaza, nakakulong ang suspek na si James Bernard N. Peralta mula sa bayan ng Agno sa kanilang tanggapan at sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o The Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2012.

Sa ulat, sinabi ng PDEA-Pang na bago ang pag-aresto kay Peralta, nagkaroon mula sila nang ilang araw na surveillance tungkol sa umano’y ginagawa nitong anti-illegal drug operation at pagbebenta sa nakumpiska umano nitong ilegal na droga.

Nang magpositibo ang kanilang surveillance, agad nagkasa ng buy-bust operation ang mga operatiba.

Isang undercover agent ang nagpanggap na shabu buyer at agad itong pinosasan nang magkaabutan sila ng pera at droga.

Nasamsam kay Peralta ang tatlong plastic tea bag ng shabu na may timbang na limang gramo at may street value na P34,000, isang motorsiklo at buy-bust money na ginamit sa operasyon.

(Allan Bergonia)