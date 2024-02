Julie Anne San Jose super kilig, hinarana ni Rayver Cruz

Kung uso ang hiwalayan, na umabot na nga pati kina Bea Alonzo, Dominic Roque, uso rin naman ang magpakilig! At kung pakilig ang pag-uusapan, walang tatalo kina Julie Anne San Jose at Rayver Cruz.

Kaloka nga ang dami-raming pasabog ni Rayver para pasayahin, pakiligin si Julie!

Imagine, hindi man sila magkasama o magka-face to face, naisip naman ni Rayver na digitally haranahin si Julie, ha!

Aba, bago matulog, tinawagan o nag-video call pa si Rayver kay Julie para lang kantahan, tugtugan ng gitara.

“Sleepy na pero g pa rin para sa mandatory pasilyo,” sabi ni Rayver.

At siyempre, kilig na kilig naman si Julie, na nagsabing, “Always for you.”

At bongga naman ang sagot ni Rayver na, “I love you.”

At siyempre, hindi rin nagpatalo si Julie, na agad ding nagsabi nang, “I love you!”

Kaloka, ‘di ba? Ang sarap kiligin.

Kaya ang mga kapwa nila artista, nadamay, nahawa na rin sa kilig sa kanila.

“You guys are toooo cute,” hirit ni KC Concepcion.

“Naman oh!” sey ni Lani Misalucha.

“Inseparable,” komento ni Pat Dy.

At siyempre, sangkatutak ang mensahe ng mga fan sa kanila, na huwag tumulad sa BeaDom, KathNiel, JaDine, at kung sino-sino pa, na matapos ang mahabang panahon ng relasyon ay sa hiwalayan nga nauwi ang lahat.

“Sana all araw-araw tinutugtugan ng gitara.”

“The love in this video is very evident, everyday Valentine sa JulieVer. Nakaka-in love kayo.”

“Ayaw mo pagbuwag please.”

“Ganda talaga ni Jules kahit walang makeup. Galing mo talaga lodi Ray.”

“’Wag kayong maghihiwalay, ha!”

“Maghiwalay na lahat ‘wag lang kayo utang na loob.”

“Stay in love and happy. Love you both @rayvercruz &@myjaps.”

“So cute! Please don’t break Julie’s heart!”

“Bagsak na ang mata eh support pa rin. Please ‘wag kayo maghiwalay. Stay strong.”

“Ang cute na hinaharana si Julie ni Rayver, siyempre kahit antok, lalabanan ang puyat.”

Bongga, ‘di ba?

(Dondon Sermino)