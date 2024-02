Hindi naitago ni House Deputy Majority Leader at TGP Party-list Rep. Jose Teves Jr. ang kanyang pagkadismaya sa komento ni Sen. Joel Villanueva laban sa mga kinatawan ng Kamara de Representantes.

Ibinulalas ni Teves ang kanyang pagkadismaya kay Villanueva na kanyang fraternity brother sa isang press conference noong Martes.

“Masakit po as a party-list member dahil ‘yung sinasabi nila na party-list [congressman] lang kayo, district congressman lang kayo. Napakasakit po noon. Unang-una, ‘yung nagsasalita noon, saan ba sila nanggaling? ‘Di ba naging congressman din siya, naging party-list din siya?” sabi ni Teves.

Iginiit ni Teves na gaya ng mga senador, ang mga kongresista, kinatawan man ng distrito o party-list ay ibinoboto rin at mayroong mandato mula sa publiko.

“Kami lahat binoboto ng tao…nationwide din po ang bumoboto sa amin,” punto ni Teves.

“Lumalapit kayo sa mga district congressman, lumalapit kayo sa mga party-list members para hu¬mingi ng tulong na iboto kayo,” dagdag pa ng kongresista. “Ngayon sasabihin ninyo, party-list lang kayo? Congressman lang kayo? Masakit ‘yun para sa amin ‘yun.”

Itinanggi rin ni Teves ang alegasyon na pumunta sa Forbes Park sa Makati City ang chief of staff ng mga kongresista para kumuha ng form para sa people’s initiative.

“Ano po ang sinasabi ninyo? Nagkaka-trapik sa Forbes Park. Para saan? Dahil ‘yung aming mga chief of staff, kumukuha ng form sa people’s initiative. Hindi po totoo ‘yun. Even my chief of staff, hindi ko inutusan na pumunta ng Forbes Park,” dagdag pa ni Teves.

