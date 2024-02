Jimmy Butler nagliyab sa final period vs Magic

SA loob lang ng 63 seconds sa isang yugto sa fourth quarter, naglunsad ng solo-run si Jimmy Butler para balikatin ang Miami Heat sa 121-95 win laban sa ini-host na Orlando Magic Martes ng gabi.

Tumapos si Butler ng 23 points para pangunahan ang balanseng scoring ng Heat.

May 8 rebounds at 8 assists pa siya.

Anim na players pa ni coach Erik Spoelstra ang tumipa ng double digits sa pangunguna ng 18 points ni Terry Rozzier na namigay din ng 7 dimes. May tig-14 markers sina Bam Adebayo at Tyler Herro sa Miami (27-24) na inakbayan ang biktima sa 7th-8th sa East.

Kalagitnaan ng fourth, naglunsad si Butler ng solo-katawan na 8-0 run mula stepback 3-pointer sa kanan, libreng-libreng 3 sa kaliwa at jumper sa lane at sa 106-88 lead 6:18 pa sa laro ay halos nadesisyunan na ang resulta.

“Overall, that’s a quality win against a very good opponent,” suma ni coach Spo.

Umiskor ng 23 si Paolo Banchero sa Orlando, may 15 si Wendell Carter, Jr. at tig-13 sina Markelle Fultz at Franz Wagner.

Sa pang-18 sunod na road game, umiskor ng 20 o higit pa si Banchero para pantayan ang second-longest streak ni Tracy McGrady sa Magic franchise.

Si McGrady rin ang may hawak ng longest streak – 21 games noong 2003-2004 season.

(Vladi Eduarte)