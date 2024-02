James Reid, Nadine Lustre iniintriga, ‘di raw nakiramay kay Deo Endrinal

Kinukwestiyon ng ilang netizens sina Nadine Lustre at James Reid sa hindi nila pag-post ng pakikiramay sa mga naulila ni Sir Deo Endrinal na isa sa mga big bosses ng ABS-CBN.

Nagluksa nga ang Philippine showbiz industry sa pagpanaw ng head ng Dreamscape.

Umulan ng mga pakikiramay sa social media mula sa mga artistang nabigyan ni Sir Deo ng proyekto at nakatrabaho sa mga teleseryeng na-produce niya.

Pero may mga netizens nga na nakapansin sa pananahimik nina James at Nadine na nakilala bilang JaDine love team sa pagpanaw nga ng dati nilang boss.

After nga mag-click ng tambalan nila sa pelikukang ‘Diary ng Panget’ ay bumida sila sa Dreamscape teleserye na ‘On The Wings of Love’ na naging patok sa viewers.

Nasundan pa ito ng isa pang teleserye na mula pa rin sa Dreamscape, ang ‘’Til I Met You’.

Maski ang cancelled teleserye ni Nadine na ‘Burado’ ay produced pa rin ng Dreamscape ni Deo.

Sey ng isang X user, “Kahit story lang to show their condolences. Naging part naman si Sir Deo ng career at buhay.”

“Di na ako mageexpect kay James hahaha ewan lang kay Nadine kung may pa-IG post siya kay Sir Deo,” sey naman ng isa pang X user.

Kung may mga bumabatikos, mayroon ding nagde-defend sa dalawa.

Sey ng isang netizen, “’Di naman kailangan i-post sa socmed ang pakikiramay, knowing Nadine, maybe she sent flowers or talk to his family directly, alangan namang ipaalam pa sa inyo.”

Tama naman na hindi naman kailangan mag-post sa social media para masabing nakikiramay ka dahil may iba’t iba tayong paraan ng pagluluksa.

Sa katunayan, noong namatay ang kapatid ni Nadine ay hindi rin ito nag-post sa kanyang social media accounts.

‘Yun na! (Byx Almacen)