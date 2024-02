Ivana Alawi namigay ng pagkain, pera sa mga kapuspalad

Ang bongga rin talaga ni Ivana Alawi! Ibang klase rin talaga siyang mag-isip.

Anyway, sa simula ay iisipin mong pang-content lang talaga ang gagawin niya, na kung saan ay nagpunta nga siya sa isang sari-sari store, at binili lahat ng laman ng tindahan.

Medyo malaki ang sari-sari store na `yon, na halos kumpleto rin, na may mga laruan, de-late, bigas, at kung ano-ano pang pagkain.

At bongga, dahil umabot sa halos P120,000 ang halaga ng mga nabili nila.

At siyempre, iisipin mo, aanhin naman nila `yon, ha! At `yun nga, ibang klase talaga siya mag-isip, dahil inempake nga niya ang mga pinamili nila, na umabot ng 50 bags.

Kumpleto ang laman ng bawat bag, at bongga dahil may kasama pang P1,000 ha! Bukod nga sa mga grocery items, may karagdagang datung pa, kaya super happy talaga ang nakatanggap.

At bongga pa rin, dahil hindi sila namili kung sino ang bibigyan nila, ha! I mean, hindi sila nagpunta sa isang komunidad, nakipag-coordinate sa mga kapitan o punong barangay, para piliin kung sino ang dapat bigyan.

Bagkus ay sila mismo ng mga kapatid niya, nanay niya, ang lumibot sa iba’t ibang lugar sa Maynila, at kapag may nakita silang sa tingin nila ay naghihikahos talaga, o naghihirap, nilalapitan nila, at binibigyan ng bag na may lamang grocery, at siyempre ang P1K, ha!

Kaya naman ang mga netizen, naluha na naman sa ginawa ni Ivana.

“I love this family, palagi nilang pinipiling tumulong at hindi sila nagsasawang tumulong kaya super blessed nila.”

“Heto talaga ang vlogger na lagi kong sinusuportahan panuorin. May mabuting puso sa pagtulong. God bless u more Alawi Family.”

“Ito ang kagandahan kay Ivana lagi siyang natulong sa mga tao, nagsi-share lagi ng blessing kaya pinagpapala siya lalo.”

“Ewan ko kung bakit naiyak ako. Grabe ‘yung kabutihan ng puso mo Ivana. Sobrang buti mo. Nawa’y marami pa kayong matulungan na mga tao.”

“I think nasa P160K ‘yan kasi ang dami. Ito talaga si Ivana ang may golden heart. Ramdam niya ang hirap ng buhay kaya nagbibigay siya.”

“Naiiyak ako kasi overwhelmed ako sa ginagawa ninyo Ivana and your family. Generous, caring and helpful ninyo. ‘Yung mga puso ninyo ay busilak kaya hindi ako nagkamali na isa ako sa sumusubaybay sa iyo. Take care. God bless you and your family.”

“Ito ‘yung family na hindi lang basta nagpapayaman. Mayayaman din ang puso para sa ibang tao. Good Job Madam. God Bless you always.”

“Miss Ivana I salute you for being kind and generous to other needy people. Naiyak talaga ako sa tuwa. More abundant blessings to come in your life Miss Ivana.”

Well, what can I say? Good job, Ivana!

(Dondon Sermino)