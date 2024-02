Galaw-galaw! Buhay iigsi pag laging nakaupo

Hindi na kailangan ang matinding exercise o maging ang juice cleansing para maging malusog ang pangangatawan dahil isang simpleng lifestyle lamang ay makakakuha ka na ng benepisyo.

Ika nga “galaw-galaw” lang para humaba ang buhay.

Sa isinagawang pag-aaral sa mahigit 481000 tao na nailathala sa JAMA Network, ang mga taong palaging nakaupo sa kanilang trabaho ay may 16% tiyansang mamatay sa kahit na anong sakit at may 34% panganib na magkaroon ng cardiovascular disease.

Lumabas ang naturang katotohanan matapos ang pag-aaral na ginawa ng mga researcher sa mga tao base sa kanilang edad, kasarian, edukasyon, paninigarilyo, pag-inom ng alak at sa bigat ng katawan.

Ang naturang research ay sinundan pa ng isang pag-aaral na nailathala naman noong 2023 sa Medicine & Science in Sports & Exercise, isang journal ng American College of Sports Medicine, kung saan ang mahabang pagkakaupo nang walang tayuan ay masama sa kalusugan.

Hindi naman kailangan na magbitiw ka sa tungkulin sa isang trabaho na may mahabang pagkakaupo.

Maari rin naman maglakad lakad kung may sinasagot na tawag o kaya ay gumawa ng paraan para makapag-exercise kahit nakaupo sa trabaho. Maaring subukan ang treadmill para maiwasan ang mahabang pagkakaupo sa trabaho.

Gayundin, maaring mag-workout kasama ang iyong partner para pagpawisan, uminom ng bitamina para mag-improve ang memorya.

