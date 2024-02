Francine Diaz, Seth Fedelin inaabangan mga sweet moment sa Dubai

Masaya ang FranSeth fans dahil muling magkasama sina Francine Diaz at Seth Fedelin.

Magkasama ang dalawa sa Dubai para sa Barrios Fiesta 2024 na gaganapin sa February 10 sa Zabeel Park.

Makakasama ng dalawa na magpapaligaya sa mga Pinoy sa Dubai sina Maris Racal at Piolo Pascual.

Nitong Miyerkoles nga ay lumipad na sila patungong Dubai at habang nasa airport at naghihintay ng kanilang flight ay nag-live sila sa social media kasama si Maris.

Enjoy na enjoy ang netizens sa kanilang biruan at chikahan gaya ng kung anong mga plano nila sa Dubai.

Siyempre walang naging seryosong sagot ang tatlo, mag-yoyo sa Dubai ang plano ni Francine, kumain ng mangga naman si Maris, at gumala naman si Seth.

Dahil sa naging magandang rapport ng tatlo ay wish nila na magsama ang FranSeth at ang SnoRene, tawag sa love team nina Maris at Anthony Jennings sa teleseryeng ‘Can’t Buy Me Love’.

Samantala, trending ang #FranSeth sa social median platform na X (dating Twitter) dahil sa pagiging gentleman ni Seth na binitbit ang bag ng ka-love team at gayundin ang sweet moments ng dalawa sa eroplano kung saan isang sitsit lang ni Francine ay lumilingon agad ang binata.

Kaya abangers na ang mga faney sa mga marami pang nakakakilig na moments nina Francine at Seth sa Dubai.

Exciting! (Byx Almacen)