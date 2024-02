Erap ‘di type blonde hair ni Jake Ejercito

Cutie blondie nga ang look ngayon ni Jake Ejercito.

Noong New Year nga ay ibinahagi niya sa kanyang mga social media accounts ang kanyang new blonde hair color.

May mga netizens na bet ang kanyang new hair color at ikinumpara pa sa isang sikat na Asian star.

“Can I say you looked like Jackson Wang in this shot? At first I thought it was him who posted,” komento ng isang netizen sa kanyang post.

Kung may nagkagusto sa kanyang pagiging blonde meron din namang hindi at isa nga rito ay ang mismong father niya na si former President Joseph Estrada.

Sa kanyang latest social media post ay shinare niya ang photo nilang mag-ama na hindi raw fan ng blonde hair.

“He’s not a fan of blondes to say the least,” caption niya.

Aliw naman ang mga netizen sa naging reaction ni Erap base sa comments nila.

“Hahaha! ‘Yung tinging judger si daddy! Char.”

“I could see his eyes brows raised like Mt. Mayon. Edged!”

“Tingin pa lang hinusgahan kna agad.. Paano pa ‘pag nagsalita na?”

May isa pang netizen pinayuhan siya, “Rare dad. Dye it back to black ASAP.”

Nakakatuwa naman talaga ang mga ganitong post ni Jake at sana mag-share pa siya ng mga bonding moment nila ni Erap.

Bonggels!