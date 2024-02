Hindi magpapahuli nang buhay sa arresting team ng International Criminal Court (ICC) si dating Pangulong Rodrigo ‘Digong’ Duterte, ayon sa abogado nitong si Harry Roque.

Sinabi ni Atty Roque na nakatanggap siya ng text message mula sa dating pangulo upang ipagbigay alam sa publiko kung ano ang kanyang gagawin sakaling arestuhin siya ng ICC.

“Kung itong warrant of arrest pong ito ay galing sa ICC, haharapin niya ang ICC pero hindi siya magpapahuli nang buhay. 80 years old na siya at okay na siya,” paglalahad ni Atty. Roque.

Sa hiwalay na panayam naman ng media kay Senador Christopher Lawrence ‘Bong’ Go, sinabi nitong hindi kinikilala ng dating pa¬ngulo ang ICC kaya hindi siya magpapaaresto rito.

Nagbabala rin ito na sisiklab ang kaguluhan kapag sinubukang arestuhin si Duterte sa Davao City.

“Kung walang jurisdiction at walang cooperation na gagawin ang gobyerno, papaano nila aarestuhin? Papasok ka rito aarestuhin mo ‘yung former president sa Davao without cooperation, without coordination? Magulo iyon! Papaaresto ba naman ‘yung si former president,” ani Sen. Go.

Nauna rito ay itinanggi ng Armed Forces of the Philippines (AFP) na bubuwagin nila ang Task Force Davao bilang preparasyon sa pag-aresto umano ng ICC kay Duterte.

Ang Task Force Davao ay mga loyal umano sa dating pangulo kaya baka maging sagabal ito sa pag-aresto kay Duterte na nahaharap sa kasong crime against humanity sa ICC dahil sa libo-libong napatay sa war on drugs ng kanyang administrasyon.

Itinanggi naman ni Roque na naging private army ng dating pangulo ang nasabing task force.

“Hindi po iyan na¬ging private army ng mga Duterte. Iyan po ay binuo at napatunayan nang epektibo laban sa tero¬rismo at iba pang banta sa seguridad,” diin ni Roque.