Chezka Centeno naghahanda para sa Predator Pro Billiards

PUSPUSAN na sa paghahanda si world champion Chezka Centeno para sa nalalapit na pagtumbok nito sa Predator Pro Billiard Series Women’s Showdown event na lalaruin sa Rio All-Suite Hotel and Casino sa Las Vegas, Nevada sa Tate.

Kabilang si Centeno sa naimbitahang tutumbok sa Las Vegas Open bilang parte ng CueSports International Expo.

Napansin si Centeno matapos itong magkampeon sa World 10-Ball women’s title na ginanap sa Austria nakaraang Oktubre 2023.

Kasama ni Centeno sa inanyayahang lumaro ang reigning WPA World 9-Ball eomen’s champion na si Chou Chieh-Yu.

Sina British bet Kelly Fisher at Allison Fisher, Kristina Zlateva ng Bulgaria at Austrian Jasmin Ouschan ang mga European player na kabilang sa natapik para tumumbok, kasama sina world No. 7 Australian cue master Bean (Meng-Hsia) Hung at Chen Chia Hua (Chinese Taipei).

Ipatutupad sa Women’s Showdown ang round-robin group stage, bawat group ay may kasaling dalawang seeded players mula sa WPA Top 8 at dalawang invited players.

Sasampa sa single eliminations ang best two players sa bawat grupo.

Nakalaan ang $100,000 guaranteed prize kung saan ay ibubulsa ng mananalong tumbukera ang $18,000 habang $10,500 sa second placer.

Ang ibang kasali ay sina Brittany “The Bombshell” Bryant ng Canada, Chihiro kawahara ng Japan, Diana Coronado ng Spain, Dori De Leon ng USA, Ellanor Callado at Emilyn Callado na parehong taga-Amerika.

(Elech Dawa)