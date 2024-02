Bongga ng akting, dialogue: Liza Soberano hindi extra, bidang-bida sa Hollywood film

Mapapahiya ang mga nagmamarunong na nagsabing extra lang si Liza Soberano sa pelikula nina Kathryn Newton, Cole Sprouse.

Kaloka kayo, na pinangunahan niyo talaga ang panlalait kay Liza, at hindi muna pinanood ang pelikulang ‘Lisa Frankenstein’ na dinirek ni Zelda Williams.

Aba, sa unang limang minuto pa lang ng pelikula ay makikita na si Liza, ha! At ang dami-rami niyang eksena, dialogues, na kasama ang mga bida.

At yes, puwedeng sabihin na bida rin si Liza sa ‘Lisa Frankenstein’ dahil sa lahat ng mga character, ang role talaga niya ang may puso sa lahat.

Kung tutuusin, kabog pa nga niya si Kathryn, dahil halo-halong emosyon ang pinakita ni Liza, ha! May komedi, may drama, at muntik pang may halikan o bed scene sila ng guwapo, macho na si Henry Eikenberry, ha!

Aliw ang movie, na pinaghalo ang katatakutan at komedya. Maloloka ka nga na kahit may patayan, mapapangiti ka pa rin, ha!

Siyempre, dahil nasa Amerika pa si Liza, kaya video na lang ang pinadala niya na nagkukuwento siya ng mga karanasan habang ginagawa ang pelikula.

“Liza Frankenstein is such an incredible, and life changing experience for me. It was an opportunity for me to grow and challenge myself.

“It was a chance to start from scratch, to be a newcomer. And for that, I’m so thankful to my Lisa Frankenstein family, for making my first experience in Hollywood a positive one.

“Thank you so much to Focus Feature for having me, and of course to our incredible director Zelda Williams, and writer Diablo Cody, for allowing me to be part of your vision.

“And to my amazing co-actors, Kathryn, Cole, Henry, Carla, Joe, and to the rest of the cast and crew, thank you so much for welcoming me so warmly and for making each day on set a

memorable one,” sabi pa ni Liza.

Anyway, ang Maya nga ang nagbigay ng red carpet premiere para sa ‘Lisa Frankenstein’ na kung saan ay si Liza nga ang endorser. Ang bongga nga ng celebrity premiere night na `yon, na dinaluhan siyempre ng mga social media influencers, at mga taong malalapit kay Liza, sina James Reid, Issa Pressman, at boyfriend niyang si Enrique Gil.

Bongga!

(Dondon Sermino)