Bennie Boatwright, Don Trollano lucky charm ng San Miguel Beer

UNDEFEATED ang San Miguel Beer sa PBA Commissioner’s Cup sapol nang dumating sa team sina Don Trollano at Bennie Boatwright.

Mas mahaba pa ang streak ni Trollano – 11 straight wins kumpara sa 9 ni Boatwright.

December 11, trinade ng NLEX si Trollano, kasama sina Ben Adamos at Kris Rosales, sa NorthPort para kina Robert Bolick at Kent Salado.

Hindi nagtagal sa Batang Pier, binato din agad si Trollano sa San Miguel para kina Allyn Bulanadi at Jeepy Faundo.

December 22 naman nang magpalit ng import ang SMB, hinugot si Boatwright pamalit kay Ivan Aska.

Hindi na tumikim ng talo ang Beermen. Mula dulo ng eliminations, one-game win sa quarters at sweep sa Ginebra sa semis, dalawang panalo pa kontra Magnolia sa Finals (Game 3 nitong Miyerkoles, February 7).

At hindi lang basta pampuno ng roster si Trollano, solido rin ang kontribusyon. Hindi na kailangang himayin ang numero ni Boatwright.

Sapol nang umakyat sa PBA bilang 15th pick overall ng Rain or Shine, may isang championship ring si Trollano, 32, sa Elasto Painters noong 2016 Commissioner’s Cup.

Nag-reunion sa Beermen sina Trollano, Jericho Cruz at Rodney Brondial – magkakasangga noon sa Adamson Falcons sa ilalim ni coach Leo Austria na consultant sa SMB. Magkasama sina Trollano at Cruz na nagkampeon sa RoS.

(Vladi Eduarte)