Nagsampa kahapon ng reklamo ang transport group na Manibela laban sa mga opisyal ng Department of Transportation (DOTr) kaugnay ng pagbawi ng prangkisa sa mga unconsolidated public utility vehicles (PUVs).

Sa reklamong inihain sa Office of the Ombudsman, sinabi ni Manibela president Mar Valbuena na nilabag ng mga opis¬yal ang Constitution at ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act sa pagsusulong ng PUV Modernization Program.

Kabilang sa mga kinasuhan sina DOTr Secretary Jaime Bautista, Office of Transport Cooperatives (OTC) chairperson Ferdinand Ortega, at Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) chairperson Teofilo Guadiz III at ang kanyang board member na sina Engineer Liza Marie Paches, Atty. Mercy Jane Paras Leynes at Atty. Robert Peig.

Kasama rin si Solicitor General Menardo Guevarra sa inireklamo ng Manibela dahil ipi¬nagtatanggol umano nito ang mga opisyal ng DOTr sa halip na sabihan silang sumunod sa Kons¬titusyon.

“Neither did the DOTR and LTFRB conduct any consultation among the affected sectors, especially the PUV drivers and operators like the members of complainant Manibela and the undersigned Complainant,” ayon kay Valbuena.

Sa ilalim ng Memorandum Circular No. 2023-051, ang mga PUV holders at driver ay kinakailangang magsama-sama sa mga kooperatiba upang hindi awtomatikong mabawi ang kanilang prangkisa pagsapit ng Disyembre 31, 2023.

At kung ang mga unconsolidated na PUV unit na ito ay bumiyahe at kukuha ng mga pasahero, aarestuhin sila ng ahensiya, ayon kay Valbuena.

Giit ng grupo, ang transport modernization ay malinaw na pagpabor lamang sa mga imported na modern jeepney sa halip na sa mga lokal na manufacturers.

Wala pang pahayag si Bautista at iba pang nabanggit na opisyal sa ini¬haing reklamo ng transport group sa Ombudsman.

(Dolly Cabreza)