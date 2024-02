Authentikation mamarkahan

NAGSAAD ng pagsali ang connection ng kabayong si Authentikation sa 2024 Philracom “3-Year-Old Maiden Stakes Race” na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas sa Pebrero 18.

Posibleng makakuha ng maraming suporta sa karerista si Auntehtikation na sasakyan ni reigning Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee John Alvin Guce.

Maliban kay Authentikation, ang ibang nominado sa nasabing karera ay sina Astig, Caring Melody, Creation Of Adam, King Edward, Matilda, Sandstorm, Spirit Of Might, Sting at War Chief.

Ayon sa komento ng mga karerista, malaki rin ang tsansang manalo ng magka-kuwadrang Creation Of Adam at Spirit Of Might sa karerang may distansiyang 1,400 metro.

Nakalaan ang P1.2M guranteed prize na ikakalat sa unang anim na kabayong tatawid sa meta sa event na suportado ng Philippine Racing Commission.

Hahamigin ng owner ng mananalong kabayo ang P720,000, mapupunta ang P240,000 sa pangalawa, P120,000 sa third at P60,000, P36,000 at P24,000 ang fourth hanggang sixth placer, ayon sa pagkakasunod.

Makapag-uuwi rin ang breeder ng nanalong kabayo ng P60,000 habang P36,000 at P24,000 ang second at third.

Paniguradong naghahanda na ang trainers at hinete ng mga sasaling kabayo upang masikwat ang inaasam na premyo.

(Elech Dawa)