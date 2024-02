Aby Marano makikipagsabayan sa mga bagong sibol na balibolista

MALAKI ang paniniwala ng beteranong middle blocker at multi-awarded player na si Abigail “Aby” Marano na numero unong sandata niya sa laro ang naipong malawak na karanasan upang makasabay sa mga mas batang manlalaro ng bagong henerasyon.

Aminado ang 31-anyos na tubong Passi, Iloilo na hindi na kayang dumamba pa nang husto sa bola at makipagsabayan sa paghabol sa depensa, subalit nagagawa nitong magamit ang kanyang kaalaman sa pwestuhan at diskarte sa pagbasa ng laro ng mga setter patungong spikers ng mga katunggali.

Maituturing na nasa estado na ng kanyang sitwasyon sa balibol si Marano na pangunahing tagagabay sa mga batang manlalaro, higit na sa kanyang mga kakampi sa Chery Tiggo Crossovers na patuloy niyang sinusuportahan sa mga dapat na gawin sa loob ng court.

Tulad ng nakuhang panalo ng Crossovers sa nagdaang laro kontra sa mas batang College of Saint Benilde (CSB) Lady Blazers sa ginaganap na Philippine National Volleyball Federation (PNVF) Champions League sa Rizal Memorial Coliseum, kung saan nakuha nila ang four-set na panalo sa pamamagitan ng 29-27, 27-29, 25-18, 25-23 iskor nitong Martes ng hapon.

Kumana ang 5-foot-8 middle hitter ng kabuuang 12 puntos, kabilang ang lima sa ika-apat na set upang tulungan ang Chery Tiggo na makuha ang matamis na panalo laban sa back-to-back National Collegiate Athletic Association (NCAA) women’s volleyball champions na Lady Blazers.

Tila namangha na rin ang two-time University Athletic Association of the Philippines (UAAP) Most Valuable Player sa kasipagan ng Lady Blazers sa pagdamba at paghabol sa kanilang mga hambalos, na ipinakita ang kasipagan sa bawat sulok ng court.

Bagaman tanggap na sa sarili ang pagkaka-edad, tiwala pa rin ang three-time collegiate champions mula sa De La Salle University (DLSU) Lady Spikers at six-time titlist sa pro-league sa parehong nabuwag na Petron Blaze Spikers at F2 Logistics Cargo Movers, na paniguradong kabisado na nito ang takbo ng bawat laro, lalo na ang binabantayang mga spikers ng bawat katunggali.

Umaasa si Marano na matutulungan nito ang Chery Tiggo na makuha ang kanilang ikalawang podium finish sa Premier Volleyball League (PVL) sa 7th season na nakatakdang magbukas sa Pebrero 20, matapos ang huling kampeonato nito noong 2021 Open Conference sa pangunguna ng magkapatid na Denise “Dindin” Santiago-Manabat at Jaja Santiago sa isinagawang bubble tournament sa PCV Socio-Civic Cultural Center sa Bacarra, Ilocos Norte.

(Gerard Arce)