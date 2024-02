TATLONG overseas Filipino Worker (OFW) ang pinapurihan sa kanilang hindi matatawarang dedikasyon sa trabaho sa kabila ng kinakaharap na panganib sa Israel.

Kahit nasa gitna ng kaguluhan, ang mga kuwento ng kabayanihan at katapangan ng mga Pinoy ay hindi tumitigil dahilan upang bigyan ang ilan nating kababayan ng pagkilala sa Israel.

Base sa Facebook post ng Department of Migrant Workers (DMW), inanunsyo nila ang ginawang pagkilala sa tatlong Pinoy hotel worker na sina Jun Espiritu at Mark Jessel Arabe ng Isrotel, bilang Best Employees of the Year.

Habang nakuha naman ni Michelle Dacanay mula sa The Jaffa-Tel Aviv ang prestihiyosong titulong Best Employee for the Quarter ang Colleague of the Year 2023.

Binigyan diin ng DMW ang mga testamento ng walang takot at dedikasyon sa trabaho ng mga Pinoy worker sa kabila ng hamon ng situwasyon sa bansang Israel.

Ang istorya ng tagumpay ng mga Pinoy worker sa bansang ito ay hindi lang pride ng mamamayang Pilipino kundi isa ring inspirasyon sa ibang OFW sa lahat ng sulok ng mundo, ayon pa sa DMW.

“Ang inyong tagumpay ay patunay sa husay at galing ng Pinoy at nagsisilbing inspirasyon sa lahat ng Pilipino saan mang sulok ng mundo. Kayo po ay aming ipinagmamalaki!!” pahayag ng DMW.

(Edwin Balasa)