18 storey na ‘Pagoda’ sa Maynila bagong atraksyon

May panibago na namang tourist destination na makikita sa 2025 ang publiko dahil itinatayo na ang napakalaki at 18 palapag na “Pagoda” sa Tetuan Street sa tabi ng Gandara Street, Sta. Cruz, Maynila.

Sa ginanap na pulong Balitaan ng Manila City Hall Reporter’s Association (Machra) sa Harbor view, inilahad rin ni Manila City Administrators Bernie Ang, Manila Chinatown Barangay Organization (MCBO) President Jefferson Lau at Manila Chinatown Development Council executive director Willord Chua, ang mga nakalinyang programa sa pagdaraos ng ika-430 anibersaryo ng Manila Chinatown at Chinese New Year sa Pebrero 9-10, 2024.

Ayon kay Ang, wala ni isang kusing na gagastusin ang lokal na pamahalaan ng Maynila sa mga isasagawang programang kinabibilangan ng 12-minutong fireworks display na gaganapin sa new Filipino–Chinese Friendship Bridge o Binondo-Intramuros Bridge sa hatinggabi ng Pebrero 9, 2024.

Bukod pa sa makukulay na lion dance sa mga kalsada ng Ongpin, tradisyunal na parada na may 20 floats na inihanda ng iba’t ibang Chinese-Filipino organizations kung saan mamimigay sila ng ‘angpao’ sa parada.

Kaugnay nito, sinabi ni Chua na magpapatupad ng rerouting scheme at traffic advisory ang Manila Police District traffic bureau para igiya ang mga motorista sa pagdagsa ng malaking bilang ng tao na sa Chinatown.

Ang grand parade ay magsisimula sa likuran ng Post Office area at magtatapos sa Lucky Chinatown kung saan may mga inimbitahan na celebrity sa New Year’s day.

Nagpasalamat naman si Manila Mayor Honey Lacuna sa Chinese-Filipino community na nagboluntaryong sagutin ang gastos sa mga nakalinyang aktibidad.

