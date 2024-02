Hindi na naitago ni Presidential peace adviser Carlito Galvez Jr. ang kanyang pagkainis kay Senador Raffy Tulfo dahil sa akusasyon na may katiwalian sa decommissioning ng mga dating miyembro ng Moro Islamic Liberation Front (MILF).

Sa pagdinig ng Senate committee on national defense and security, peace and reconciliations, sinabi ni Tulfo na may bahid ng korapsyon ang de-commissioning ng mga dating rebelde na nakakatanggap ng P100,000 bawat isa.

Napikon naman si Galvez sa akusasyon ng senador at sinabing hindi sila korap. “Don’t tell us that we’re corrupt,” pahayag ng naiinis na si Galvez.

Binanggit ni Tulfo ang sariling report ni Galvez sa komite na may 26,132 combatant ang nadekomis¬yon subalit 4,625 armas lamang ang naisuko sa gobyerno. Ang mga combatant ay tumanggap ng P100,000 bawat isa.

Kinuwestiyon ni Tulfo ang malaking discrepancy sa cash grant na ibinigay sa mga sumukong rebelde na nagkakahalaga na halos P2.6 bilyon.

“May corruption dito, whether you like it or not. Ang laking discrepancy. Mag imbestiga po kayo. Dapat may managot. Ang laking pera po dito ang nawala sa gobyerno,” sabi ng senador.

“Definitely, I take offense that you’re already telling us that there’s a corruption. I believe that’s not a correct accusation to us,” ani Galvez.

Subalit nanindigan si Tulfo na may katiwalian sa decommission ng mga dating rebelde. “Masaktan ka na kung masaktan, I don’t care,” giit ng senador.

(Dindo Matining)