Socmed bakbakan sa hiwalayang BeaDom

Bakbakan na sa social media ang mga fan nina Bea Alonzo at Dominic Roque!

Nakakaloka ang talakan ng dalawang kampo, at kanya-kanyang interpretasyon sa mga post ng kanilang mga idolo.

Inakusahan nga ng mga fan ni Bea na kesyo ‘Manipulative Sad Boi’ ito, bagamat sinasabi nila na hindi nila pinatatamaan si Dominic, ha!

Nakakaloka nga ang sinasabi nila na…

“Sad boi post with good night or without caption.”

“Off comments section para mas obvious ang pagsa-sad boi.”

“Post pics with kiddos! Family man yarn!”

“Throwback travel photos and pics with friends minus the jowa.”

“Huwag kalimutan ang Bible Verse! Biglang naging maka-Diyos.”

Pero resbak naman ng supporter ni Dom…

“In the first place bakit sinagot ng idol mo? Maraming bakit? Takot na takot kayo, sila na may magse-say na si Dom sa finances ni Bea. Fyi hindi kumita si Dom sa vlogs ni Bea. ‘Yung team niya ang dami sasahuran ang liit naman ng views. Pag hindi si Dom or collab.”

Sa Instagram story naman ng ibang mga fan ni Bea, makikita ang mga chika na…

“Best in Pa-victim Award” na obvious patungkol kay Dom.

At may caption din sila sa mga photo ni Bea na may kasamang baby na, “Gandang kontrabida naman neto. Labyu so much Basha.”

At kahit ang mga road manager, makeup artist ni Bea, may mga post din tungkol sa ‘manipulative sad boi’ ha! Kaya tanong talaga ng mga faney, si Dom ba ang pinatutungkulan nila?

Anyway, maraming fan ang nalulungkot sa mga chika ngayon kina Bea, Dom. At dasal pa rin nila na magkatuluyan, o mauwi sa kasalan ang relasyon ng dalawa.

May mga mensahe rin ang iba na sana ay huwag panghimasukan ng ibang tao ang magdyowa, na mas dapat na silang dalawa lang ang mag-usap.

Kaloka, na parang kailan lang, may iyakan pang naganap sa kanila noong alukin ng kasal ni Dom si Bea.

At sa huling chikahan kay Dom, ramdam mong excited na siya na lumagay sa tahimik at magkaroon ng mga anak. Na bata pa lang daw siya ay mahilig na siyang mag-alaga ng mga bata.

Well…