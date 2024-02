San Miguel Beermen lalapit sa kampeonato

Finals Game 3 sa Miyerkoles:

(Smart Araneta Coliseum)

7:30pm – SMB vs Magnolia

(*Beermen angat sa serye, 2-0)

DINALAWAHANG sunod ng San Miguel Beer ang Magnolia sa PBA Commissioner’s Cup Finals, lalapit pa ang team ni coach Jorge Gallent sa korona sa lipat ng Game 3 ngayong Miyerkoles sa Smart Araneta Coliseum.

Dinomina ng Beermen ang Game 2 sa iskor na 109-85 nitong Linggo kasunod ng 103-95 triumph din sa opener, parehong sa MOA Arena.

Pinangatawanan ng SMB ang ‘Death Fifteen’ narrative ni Gallent, bawat bunot ay nag-aambag.

Hindi lang sina Bennie Boatwright, June Mar Fajardo at CJ Perez, solido rin ang kontribusyon nina Marcio Lassiter, Chris Ross, Jericho Cruz, Don Trollano at Jeron Teng.

Walang naiganti sina Tyler Bey, Paul Lee, Mark Barroca, Ian Sangalang, Jio Jalalon at Calvin Abueva.

Dumistansiya hanggang 72-44 ang Beermen, hindi na pinaporma ang anumang comeback ng Hotshots.

“We just have to polish that, when we relaxed for about 2-3 minutes,” ani Gallent. “But you know, that’s basketball. Players relax, when you call a timeout and you tell them about it, they respond right away.”

Naubusan ng tangke ang Magnolia sa kalagitnaan pa lang ng third quarter, hindi na nakabalik.

“We just have to match their energy,” dagdag ng coach. “We will make sure that they don’t outwork us. Kasi coaches are thinking if Magnolia outworks us then they will have a chance of beating us.”

(Vladi Eduarte)