Inatasan ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang liderato ng Philippine National Police (PNP) na pa¬lakasin ang kampanya laban sa krimen lalo na sa cybercrime.

Ang direktiba ng pangulo ay kasunod ng ipinatawag na sectoral meeting ng presidente sa Malacañang nitong Martes.

Sa press briefing sa Malacañang, sinabi ni PNP Chief Director General Benjamin Acorda Jr. na nais ng Presidente na mapalakas ang cybersecurity system ng PNP upang mapalakas ang cybersecurity at malutas ang mga kasong may kinalaman sa cybercrime.

Sinabi ni Acorda na bagama’t bumaba ang crime index, aminado ito na tumaas ang cybercrimes gaya ng online scams, swindling, illegal access, identity theft, card game, online libel at love scam.

Dahil dito, sinabi ng PNP chief na may pangangailangang tumutok sa cybercrime sa pamamagitan ng pagsasanay sa mga tauhan at pag-upgrade ng mga kagamitan.

“As instructed by our president, we are intensifying, we are capacitating our police officers on the ground especially as of previously, ang ating cybercrime group is only up to the regional level lang,” ani Acorda.

Karamihan aniya sa mga sangkot sa cybercrime ay lokal at ang iba ay mula sa labas ng bansa.

