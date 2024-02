Tiniyak ng Malacañang na hindi wawalisin ang mga “bata” ni dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte sa gobyerno.

Ayon kay Presidential Communications Office Cheloy Garafil, ang memorandum na inisyu ng Presidential Management Staff (PMS) sa mga presidential appointee na magsumite ng updated personal data sheet at clearance ay bahagi ng performance review upang masiguro na kuwa-lipikado sila sa puwesto.

“This is a directive to all presidential appointees, including those appointed by President Ferdinand R. Marcos, Jr., as part of performance review and to ensure continuing qualifications to remain in office,” ani Garafil.

Sa February 2, 2024 memorandum na inisyu ng PMS, inaatasan ang lahat ng presidential appointees na tinalaga bago ang February 1, 2023 na magsumite ng kanilang updated personal data at clearances sa Civil Service Commission, National Bureau of Investigation, Office of the Ombuds-man, at Sandiganbayan.

Inaatasan ang mga pinuno ng department, agency, instrumentality, government-owned and controlled corporation, government financial institu-tion at state university and college na tiyakin na masusunod ang ipinag-uutos sa memorandum sa loob ng 30 araw.

Nauna rito ay sinabi ni dating Comelec Commissioner Rowena Guanzon na nanganganib ang ilang “bata” ni Duterte sa gobyerno, tulad ni National Youth Commission head Ronald Cardema.

(Prince Golez)