Nagselos kay Darren: Donny, Belle magkaka-kissing scene na

Selos mode ang character ni Donny Pangilinan na si Bingo sa teleseryeng ‘Can’t Buy Me Love’.

Mula nga sa pagsali sa Mr. Binondo ay dumiretso agad si Bingo sa Chinese New Year party pero pagdating niya sa venue ay nakita niyang kinakantahan ng isang Chinese love song ni Stephen (character ni Darren), si Ling na ginagampanan naman ni Belle Mariano.

Mula sa pagiging excited ay naging malungkot at may halong selos ang naging hitsura ng mukha ni Bingo dahil sa nakita.

Kahit inis ang viewers kay Stephen dahil sa ginawa nitong pag-on the spot kay Ling eh natuwa pa rin sila sa character ni Darren dahil sa napakagandang pagkanta nito ng isang Chinese love song.

Puring-puri nga ng mga netizen si Darren dahil sa puno ng emotion na pagkanta nito kahit Chinese ang lyrics.

Sey nga ng isang X user, “Kahit inis ako sa ginawa ni Stephen for putting Ling on the spot, I still love how he beautifully sang this song. Na-remind ako bigla na some of the characters here are Chinese nga pala. Sobrang bagay ng song! Goosebumps! Ang ganda ng ‘Can’t Buy Me Love’.”

Pero kahit nakapuntos si Stephen ay si Bingo pa rin ang nagwagi dahil base sa teaser ng next episode ay mukhang magaganap na ang unang kiss ng BingLing, tawag sa tambalan nina Bingo at Ling.

Naku tiyak na titili ng bonggels ang DonBelle fans kung matuloy ang kissing scene, pero kahit hindi ay kilig pa rin ang mga susunod na mangyayari dahil halatang in love na sina Bingo at Ling sa isa’t isa.

Exciting!

(Byx Almacen)