Bumagsak ang inflation rate sa 2.8% nitong Enero, ang pinakamababa nito mula noong Oktubre 2020 nang tinala ang inflation sa 2.3%, sabi ng Philippine Statistics Authority.

Nitong Disyembre, ang inflation ay nasa 3.9% samantalang 8.7% naman ito noong Enero 2023.

Ang inflation ay ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin.

Sabi ni PSA Undersecretary Dennis Mapa, malaki ang ambag ng pagmura ng mga gulay at mga karne at ang pagbagal ng pagtaas ng presyo ng isda at iba pang seafood. Aniya, and inflation ng food at nonalcoholic beverages ay bumagal sa 3.5% nitong Enero mula sa 5.4% noong Disyembre at 68.5% ang ambag nito sa pagbagal ng inflation.

Bumagal din ang inflation ng upa, tubig, kuryente, gas at iba pang panggatong sa 0.7% mula sa 1.5% noong Disyembre at 16.3% ang ambag nito sa pangkalahatang pagbaba ng inflation.

Sabi ng PSA, umurong pa ang inflation ng transport na nag -0.3% mula sa 0.4% nung Disyembre at 6% ang ambag nito sa pagbagal ng infla-tion.

Gayunpaman, sinabi ng PSA na tumataas ang inflation ng cereal at cereal products kung saan kasama ang bigas sa 16.3% mula 14.6%. Ang bigas ang pinakamatim-bang sa inflation basket at 8.8% ang ambag nito sa kabuuang inflation.

