Hindi ka lang mapapa-asim kilig kundi talagang mabubusog ka kung ganitong sinigang ang ihahain sa’yo!

Pinost ito kamakailan ng Facebook Page na ‘So Yummy Talaga’ sa kanilang account kalakip ang maikling caption na, “Real: Sinigang Mix.”

Sa uploaded picture, makikita ang iba’t ibang karne na hinalo sa sangkap nito gaya ng isda, baboy, at hipon! Halo-halo yarn?

Bukod dito, mapapansin din ang mga rekado nitong gulay gaya ng kangkong at siling berde.

Humakot ang naturang post ng humigit-kumulang 15k reactions at dagsang komento mula sa mga netizens.

Gaya ni Adelaine Marie, ani, “Anung lasaaaa?”

“My 3 in 1 n ang sinigang mekus2 mo n yn insan,” hirit ni Jenny Cordero.

Kwelang pagdescribe naman dito ni Jared Rod Daniel Gabriel, “Sinigang overload twist different kind of flavor and taste.”

“Ganyan mga luto sa Pampanga,” pagbabahagi pa ni Rommel Lemmor.

Ikaw, bet mo ba kumain ng ganito? (Moises Caleon)