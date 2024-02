Mga mananaya pahirapan pumili sa Nets, Mavericks

POSIBLENG mahirapan sa pagpili ang mga Pinoy NBA bettor pagsimula ng bakbakan sa pagitan ng Brooklyn at Dallas ngayong araw ng Miyerkoles (Martes ng gabi sa Tate) sa 2023-2024 NBA regular season game, bahagyang dehado ang Nets na may 2.06 odds kontra sa 1.81 ng dadayong Mavericks.

Nasa 11th place ang Nets sa Eastern Conference tangan ang 20-29 kartada, galing sila sa talo sa kanilang huling laban, nakaupo naman sa pangwalo ang Mavs sa Western Conference na may 27-23 record, pakay nilang ikadena ang pangalawang sunod na panalo.

Kakapitan ng Mavericks sina Luka Doncic at Kyrie Irving habang sina Cam Thomas, Nic Claxton at Mikal Bridges ang sasandalan ng Nets, samantala, super liyamado naman ang New York Knicks pagharap nila sa kulang sa armas na Memphis Grizzlies.

Tangan ng Knicks ang 1.11 dibidendo kontra 7.00 ng Grizzlies, ang ibang pagpupustahan na bakbakan ay ang Indiana Pacers (1.36) kontra Houston Rockets (3.30), Miami Heat (1.65) laban sa Orlando Magic (2.31) at Chicago Bulls (2.65) katapat ang Minnesota TimberWolves (1.50).

(Elech Dawa)