Mas matinding parusa

Hindi lingid sa ating kaalaman na kahit na marami pong mga matitino at mapagkakatiwalaang mga pulis ay may ilan din namang mga tiwali at baluktot ang pagtupad ng kanilang tungkulin.

Ang trabaho ng pulis ay panatilihin po ang kaayusan sa komunidad at protektahan ang publiko mula sa krimen at karahasan.

Pero paano kung sa halip na gampanan nang tapat ang kanilang tungkulin ay sila pa mismo ang sangkot sa krimen? Paano kung sa halip na kumalap ng malakas na ebidensya sa mga karumal-dumal na krimen tulad ng drug trafficking at murder ay sila pa ang nagtatago at sumisira ng mga ito para protektahan ang kriminal?

Ang mga ganitong tiwalang pulis na tinatawag pa namang “persons in authority” sa ilalim ng batas ay mga hoodlums in uniform at walang pinagkaiba sa mga pusakal na kriminal.

Kamakailan po ay mismong ang Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang nagbalitang may 177 pulis sa Metro Manila ang nakasuhan dahil sa pagkakasangkot sa krimen na may kinalaman sa ilegal na droga. Ayon naman po sa Philippine National Police (PNP), may 108 pulis na ang na-dismiss dahil na rin sa drug-related charges.

Ang pagbenta, pag-import, pag-distribute, pag-manufacture at possession ng ilegal na droga ay isa sa mga heinous crime o mga karumal-dumal na krimen na nakalista sa Republic Act (RA) 7659.

Reclusion perpetua o pagkakakulong ng mula 20 hanggang 40 taon ang parusa sa mga napatunayang nagsagawa ng heinous crime.

Ang iba pang nakalistang “heinous crimes” sa RA 7659 ay treason; piracy in general and mutiny on the high seas in Philippine waters; qualified piracy; qualified bribery; parricide; murder; infanticide; kidnapping and serious illegal detention; robbery with violence against or intimidation of persons; destructive arson; at rape.

Sa kasalukuyang batas, ang sinumang napatunayang nagtago o sumira ng mga ebidensya sa krimen ay mga “accessories to the crime.”

Kapag napatunayang “accessory” sa isang heinous crime, ang parusa sa ilalim ng kasalukuyang batas ay pagkakakulong na mula anim hanggang 12 taon.

Tayo po ay nagpanukala sa pamamagitan ng pag-file ng House Bill (HB) 7972 na gawing mas mabigat pa ang parusa kapag ang accessory ay isang person in authority tulad ng mga pulis at iba pang tagapagpatupad ng batas.

Ang panukala po sa ilalim ng bill na nai-file natin kasama si Camarines Sur Cong. LRay Villafuerte ay parusang 12 hanggang 20 taon para sa mga tiwaling pulis at iba pang person in authority na napatunayan ng korte na mga “accessory” sa heinous crime.

Nararapat lamang po na gawing mas marahas ang parusa sa mga person in authority na pinagkatiwalaan at binigyan ng kapangyarihang magpatupad ng batas pero sila pa mismo ang lumalabag dito.

Bilang dating assistant secretary ng Department of the Interior and Local Government (DILG) na siyang namamahala sa PNP, tayo po ay isa sa mga masugid na kakampi ng ating kapulisan sa Kongreso.

Pero kapag mga hoodlums in uniform, wala silang maasahang tulong mula sa inyong lingkod. Marahas na parusa ang dapat itapat sa kanila.