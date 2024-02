Marian Rivera umalma sa patutsada kay pakialamerang biyenan

Umalma si Marian Rivera sa fake news, na kinu-quote pa siya tungkol sa relasyon sa biyenan.

Naloka si Marian sa mga lumalabas na chika na may sinabi raw siyang…

“Kaway-kaway sa mga swerte sa biyenan! Hindi man sweet sa social media, pero mabait, concern sa’yo at sa mga bata, ‘di sinusulsulan ang mga anak nilang lalake, at mahal ka rin na parang totoong anak niya.”

Kung tutuusin, walang masama sa mensahe, di ba? Na proud na proud pa nga siya dahil bongga ang relasyon niya sa kanyang biyenan.

Pero dahil may mga issue nga ngayon, na tungkol sa hiwalayan, at nasasangkot ang mga biyenan, mahirap nga namang maakusahan pa na sawsawera, ha!

Di ba nga, ganiyan ang isyu kina Richard Gutierrez, Sarah Lahbati, at siyempre kay Annabelle Rama.

At ‘yun nga, agad-agad na nilinaw ni Marian na wala siyang ganiyang mensahe, at wala siyang pinatatamaan.

“Hindi ko to sinasabi, bakit ba may mga taong hilig mag-edit!!! Nakakarami na po kayo! Tama na!” pakisaup pa ni Marian.

Oh, klarong-klaro, ha!

Well, kung hindi ka sanay sa fake news, madali ka talagang maniniwala. Imagine, base sa post na `yon ni Marian sa kanyang Instagram story, umabot na sa 10.7M view ang mensaheng `yon, ha!

Kaloka, ‘di ba?

At saka, knowing Marian, never naman siyang sumasawsaw sa mga isyu ng iba. At minsan nga, kahit isyu niya, ayaw niyang pag-usapan.

Oh, hayan, fake news ang chika na `yon, ha! (Dondon Sermino)