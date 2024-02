Lucille Almonte main weapon ng Adamson

NALAGASAN man ng mga key player, positibo pa rin si team captain Lucille Almonte sa darating na 86th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tourney.

Isa sa mga inaasahan ang 5-foot-6 spiker para sa San Marcelino-based Adamson University (AdU) Lady Falcons matapos ang biglaang paglisan ng mga key player na sina Trisha Tubu, Kate Santiago, Rizza Cruz, Ckyle Tagisip at ace playmaker Louie Romero na minsang naghangad ng kampeonato bago tuluyang sumama kay coach Jerry Yee sa professional league sa Farm Fresh Foxies sa Premier Volleyball League (PVL).

“Wala namang bitter na-feel. At first, nalungkot talaga kasi akala namin mag-iisang year pa sila,” pahayag ni Almonte sa panayam ng One Sports patungkol sa pagkawala ng kanyang mga dating kakampi. “Ako, sobrang happy ako sa mga narating nila ngayon and until now, support pa rin naman ako sa kanila.”

Sa paglipas ng ilang buwan bago ang muling pagbubukas ng volleyball season kasunod ng third-place finish sa 85th season, nakahandang harapin ni Almonte ang kanyang posisyon bilang lider ng batang grupo na naging runner-up sa Shakey’s Super League National Invitationals kontra sa UAAP defending champions na De La Salle University Lady Spikers.

Nakatakdang gabayan ni Almonte, kasama si Lorene Toring, ang batang grupo nina Red Bascon, Angelica Alcantara, Ayesha Juegos, Nicole Ancheta, Karen Verdeflor, Aliah Marce, May Ann Nuique, Antonette Adolfo, Nika Yandoc, Jao Cuenca, Juris Manuel at Barbi Jamili, mula sa pagmamando ni coach John Philip Yude.

“Kami na lang din ‘yung seniors na natitira ngayon, so tinake ko ‘yung pressure as a challenge na parang, ‘Oo, isa ka sa mga dapat mag-step up.’ Parang nakakatulong din ‘yun para sa growth namin as a senior,” saad ni Almonte.

(Gerard Arce)