LTO, kakampi ng mga kamote riders?

Ilang tropapips natin ang nagtanong kung may ginawa raw bang aksyon ng Land Transportation Office (LTO) sa nag-viral na video na napanood ang isang kamote rider na nag-counterflow at nakipagmatigasan sa nakasalubong niyang driver ng sasakyang apat ang gulong.

Kung law abiding motorist ka, talaga namang manginginig ang bagang mo sa kamote rider sa naturang viral video na siya pa ang galit at tila naghahamon gayung siya ang wala sa lugar.

Sa balwarte pa man din ng law abiding mayor na si Vico Sotto sa Pasig nangyari ang insidente, na makikitang hindi lang isa kundi double solid lane ang nakaguhit sa kalsada kung saan nangyari ang insidente.

Kung tutuusin, hindi lang sa Pasig nangyayari ang ganyang kaengotan ng mga rider, kung hindi sa maraming lugar. Kapag trapik sa linya nila, tatawid sa kabilang linya o magka-counterflow kahit maluwag o kahit hindi ang kabilang linya.

Ang resulta, makakasalubong nila ang sasakyan na nasa tamang linya. At kapag hindi mo pinagbigyan, sila pa ang galit gaya nang nangyari sa viral video. Ang gusto ng mga engot riders, ang nasa tamang daan ang lilihis para pagbigyan sila. Aba’y kundi ba naman talaga kumag.

Makikita rin sa video na may iba pang rider na nag-counterflow at tumatawa lang sa kapwa nila engot rider na nagmatigas na hindi siya aalis sa puwesto. Wala ka man lang nakita sa video na rider na nagpayo sa engot rider na bumalik na lang sa dating linya dahil sila ang wala sa lugar.

Ibig sabihin, ganung kalala ang problema ng mga rider pagdating sa disiplina sa kalye. Ang mga linya na ginastusan ng milyong-milyong piso at pinagpagurang iguhit sa kalye, nagiging invisible sa mata ng mga engot rider.

Ang tanong nga mga tropapips natin, ganon na lang ba iyon? May ginawa raw ba ang LTO, o maging ang Pasig LGU para alamin kung sino ang sigang engot rider sa viral video? Baka nga walang plaka ang motor, walang rehistro, o walang lisensya ang engot rider. Habang isinusulat natin ito, wala pa tayong balita sa aksyon ng LTO, o kung hinikayat ba nila ang driver na makipag-ugnayan sa kanila.

Sa mga nagdaang mga buwan kasi, matic ang LTO na nagpapalabas ng show cause order sa mga motoristang nasasangkot sa road rage. Pero dahil walang sapakan o murahan na nangyari sa pagitan ng engot rider at law abiding motorist, mukhang dedma na ang LTO? Kahit malinaw na nakuhanan ng video ang paglabag ng engot rider sa batas, makakalusot siya?

Kaya naman ang ibang engot rider, paulit-ulit na gagawin din ang ganoong ugali sa lansangan. Ang pangamba nga lang ng ilang tropapips natin, baka sa susunod ay mauwi na sa road rage ang ganitong insidente dahil sa tila kinukusinti ng mga kinauukulan ang ganitong gawain ng mga engot rider.

Ang mahirap pa nito, baka ang driver na nasa tamang linya pa ang pagsasabihan na hayaan na lang at umiwas sa mga kamote rider para maiwasan ang gulo. May panakot pa na: “baka may baril ang rider.”

Kung nakuhanan ng driver sa viral video ang plaka ng engot rider, mas magandang ipadala niya o i-chat niya sa LTO, o sa Pasig LGU, o i-post niya rin sa social media. Para hindi gawing dahilan na hindi nakuha ang plaka ng motorsiklo kaya hindi maipatawag ang rider. Pero kung gugustuhin talaga ng LTO na papanagutin ang engot rider, CCTV camera lang ang katapat niyan.

Payo ng ilang tropapips natin, gamitin ng LTO ang social media at hikayatin nila ang publiko na ipadala sa kanila ang video o picture ng mga kamote o engot riders na kita ang plaka para ipatawag nila. Isang araw na abalahin ang mga engot kapag pinasipot sa hearing eh malamang na parusa na.

Sa dami ng mga motorsiklo ngayon na sinamahan pa ng mga bagong engot na mga e-bike riders, dapat maging seryoso at mahigpit na ipatupad ang disiplina sa kalye. Kung hindi, mabuti pang burahin na lang ang mga linya sa kalsada para patas sa banggaan. Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”