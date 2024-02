MAGANDANG araw mga ka-Talakan, ka-Abante and ka-Netizen. Medyo maganda ang panahon ngayon, hindi ganoon katindi ang init ng araw pero malamig ang hangin.

Usap-usapan nitong mga nakaraang linggo ang problema sa COLLEGE BASKETBALL tungkol sa sulutan, gapangan, suhulan at pataasan ng alok sa pera para lang makuha ang player na nasa line-up na ng team.

Akala minsan natin na ang korapsiyon ay nasa gobyerno lamang, eh hindi, may nagmumula din sa larangan ng COLLEGE BASKETBALL.

Hindi na “for the love of my alma mater” ang sitwasyon ngayon kundi saan may mataas na ALLOWANCE, BONUS, CONDO, CAR ALLOWANCE atbp.

Mayroon bang solusyon para masugpo ang ganyan klaseng gawain pagdating sa CORRUPTION ng college basketball ??

Ikinalulungkot ko pero WALA akong nakikitang solusyon. Kahit mismo sa US NCAA marami nang nahuling VIOLATIONS sa recruitment at kung ano-ano pero tuloy pa rin ang mga kalokohan ng mga BOOSTERS.

Wala talagang kalaban-laban ang mga TEAMS pagdating sa pagkawala o paglipat ng mga FIVE STAR PLAYERS sa ibang team.

Move on na lang talaga ang pobreng eskuwelahan, maghanap na lang ulit ng player na pagagalingin o pahuhusayin.

Kung minsan, dahil bawal mag-abot ng CASH sa STUDENT/ATHLETE, dinadaan nila sa APPAREL ENDORSEMENT para ma-recruit ang Five Star Recruit.

Iyung ibang istilo, nagagawan nila ng paraan na ma-promote sa trabaho ang magulang o mabigyan ng maayos na posisyon ang magulang para doon idadaan ang mga pabor na ibibigay ng mga ALUMNI o kaya BOOSTERS.

Palagi na lang iniikutan ang polisiya o batas ng liga para lang makamit ang kampeonato. Sana magkaroon ng matinding PAGKAWALA sa liga iyung mahuhuling lumalabag sa batas ng COLLEGE BASKETBALL.

At sa panghuli, walang ibang sikreto sa basketball kundi TAMANG TRAINING!

Good luck guys.