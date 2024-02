Liza Soberano, Janella Salvador matibay ang friendship

Mega support si Liza Soberano sa kaibigan niyang si Janella Salvador.

Kahit busy sa promotions ng kanyang first Hollywood movie na ‘Lisa Frankenstein’ ay nagawa pa rin ni Liza na dumalo sa screening ng latest movie ni Janella na ‘Mallari’ sa 1st Manila International Film Festival (MIFF) sa Hollywood, California.

Masaya ang mga netizen na patuloy pa rin ang friendship ng dalawa na nag-start noong nagsisimula pa lang silang mag-artista.

Parehong naging bahagi ng Star Magic Circle of 2013 sina Liza at Janella kung saan ni-launch sila kasama sina Julia Barretto, Jane Oineza, at Jerome Ponce noong March 2013.

Matibay nga ang friendship nina Liza at Janella, ha!

Samantala, puring-puri ng bida ng ‘Lisa Frankenstein’ na si Kathryn Newton si Liza.

Sa isang media event ay ibinida ni Kathryn si Liza.

Sey niya, “She (Liza) is so good in the movie and I’m her number one fan.”

Maski ang mga media na nakapanood ng movie ay pinuri rin si Liza at sinabi pang ‘scene-stealer’ ang girlfriend ni Enrique Gil.

Ayon sa movie critic at news writer na si Ben Wasserman, “Have to praise Kathryn Newton and Cole Sprouse, but also Zelda Williams’ direction and Diablo Cody’s script. Not to mention Liza Soberano in a scene-stealer supporting role. This movie will make you go awww one moment and ahhhh the next. Sometimes all at once.”

Grabeee ang papuri kay Liza, ha! Sobrang nakaka-proud nga, ‘noh?!

Bonggels!

(Byx Almacen)