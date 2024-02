Liza Soberano agaw-eksena sa Hollywood

Umulan ng mga bigating Hollywood stars sa LA premiere ng movie ni Liza Soberano na ‘Lisa Frankenstein’ noong Monday night (US time).

Present sa bonggang event ang mga bida ng pelikula na sina Cole Sprouse at Kathryn Newton at gayundin ang director nito na si Zelda Williams at ang writer at producer na si Diablo Cody.

Dumalo rin ang twin brother ni Cole na si Dylan Sprouse at gayundin ang co-star niya sa’Riverdale’ na si KJ Apa at gayundin ang singer na si JoJo.

Pero ang scene-stealer sa premiere night ay ang Pinay actress na si Liza na bet na bet ng mga Hollywood press.

Habang iniinterbyu ay bigla siyang nilapitan ni Kathryn na very supportive sa kanya at kitang-kita ang closeness nila.

Nagbigay naman si Liza ng kanyang reaction sa papuri sa kanya ng sikat na film director at producer na si Joe Russo.

“There is a Filipino word called ‘kilig’ and it’s just when you got butterfly on your stomach and you feel like so much love for something and that’s how I felt like about my decision, like moving to LA (Los Angeles) and just working on building a career out here, just made me feel more comfortable with my decision,” pahayag niya sa interview sa kanya ng ‘Deadline Hollywood’.

Tuwang-tuwa naman ang Pinoy netizens sa naabot ni Liza sa Hollywood na matuturing nga raw na ‘Pinoy Pride’ kaya naman trending sa X ang #LisaFrankenstein at gayundin si Liza.

Dahil sa mga papuri ng mga taga-Hollywood sa performance ni Liza sa pelikula ay marami na ang excited na mapanood ang character niyang si Taffy sa ‘Lisa Frankenstein’ na mapapanood sa mga sinehan sa Pilipinas simula February 7.

Ang bongga lang, ha!

(Byx Almacen)