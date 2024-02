Kim Kianna Dy ibabalik dating tikas

HINDI pinalampas ng bagong-saltang PLDT High Speed Hitters opposite spiker na si Kim Kianna Dy ang pagkakataon na makasamang muli ang kanyang mga dating kakampi sa nabuwag na F2 Logistics Cargo Movers upang isagawa ang mala-mini reunion sa paboritong lugar nilang volleyball court.

Matagal na nakasama ni KKD ang mga dating katropa sa Cargo Movers na sina Dawn Macandili-Catindig ng Cignal HD Spikers at sina Aby Marano at Ara Galang ng Chery Tiggo Crossovers kasunod ng pagtatapat ng dalawang koponan sa isinasagawang Philippine National Volleyball Federation (PNVF) Champions League, na minsan nilang ibinulsa angbkorona noong 2021 para sa dating koponan.

Inilabas ni Dy sa kanyang social media story ang mga kuhang larawan matapos ang walong taong pagsasama sa Cargo Movers kasunod ng limang kampeonato sa Philippine Super Liga at isa sa PNVF, kung saan itinanghal siyang MVP at Best Opposite Hitter, habang Best Middle blocker si Marano at si Macandili-Catindig naman ang Best Libero.

Sa naturang laro ng Cignal at Chery Tiggo ay nagtagumpay ang una sa pamamagitan ng straight set na 28-26, 25-19, 27-25 iskor kung saan tumapos ng apat na puntos si Marano at lima kay Galang, habang patuloy na nagpamalas ng husay sa floor defense si seven-time pro-league Best Libero na si Macandili-Carindig.

Patuloy namang nagpapalakas si Dy para sa kanyang pagbabalik sa laro para sa PLDT sa darating na 7th Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference sa Pebrero 20 kasama ang mga dating kakampi sa Cargo Movers na sina Kim Fajardo at Majoy Baron upang matulungan ang koponan na makuha ang kauna-unahang podium finish sa liga sapol noong 2021 Open Conference.

Isa sa mga inaasahang iskorer ang 5-foot-10 spiker na magpapalakas sa opensiba ng High Speed Hitters na ipapares kina Filipino-Canadian Savannah Dawn Davison at mas bumubuting laro ng kapwa La Salle spiker na si Ericka Santos, gayundin sina ace playmaker Rhea Dimaculangan at leading floor defender at team captain Kath Arado.

Magbabalik ang 28-anyos na opposite hitter sa paglalaro kasunod ng pagkawala nito sa semifinals ng nabuwag na F2 Logistics Cargo Movers ng Invitational Conference noong Hulyo dahil sa injury sa kanang tuhod, hanggang sa hindi na ito makapaglaro sa second All-Filipino Conference. Nakahandang harapin ni Dy ang panibagong kultura at kapaligiran upang lumabas sa kanyang comfort zone sa sistemang pinapatakbo ni dating league champion coach at chief tactician Rald Ricafort.

Sa nagdaang second All-Filipino ay tumapos sa fifth place ang PLDT na may 7-4 rekord, gayundin sa Invitational Conference, habang nabitin ito sa medal standings noong first All-Filipino sa fourth place kontra sa dating koponan ni Dy na F2 Logistics. (Gerard Arce)