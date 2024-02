Kawhi Leonard binuhat Clippers laban sa Hawks

UMISKOR si Kawhi Leonard ng 36 points upang akbayan ang Los Angeles Clippers sa 149-144 panalo kontra Atlanta Hawks sa 2023-2024 NBA regular season Lunes ng gabi sa Amerika.

Tumikada naman si James Harden ng 30 puntos at 10 assists habang 18 markers ang inambag ni Paul George para tulungan ang Clippers na ilista ang 34-15 karta at puwestuhan ang No. 3 spot sa Western Conference.

Mahigpit ang naging bakbakan sa unang dalawang period kung saan ay tabla ang iskor sa 66-all sa halftime break.

Nanatiling nakakapit ang Hawks sa Clippers sa third canto pero sa payoff period ay kumana si George ng 11 puntos para itawid ang Clippers sa kanilang pang-apat na sunod na panalo.

“Taking care of the basketball has always been a big key for us,” saad ni Clippers head coach Tyronn Lue. “We are too good offensively to turn it over. If we get shots up, we’re going to be pretty good.”

Nagtala ang Los Angeles ng 60 porsiyento mula sa 3-point range habang ang Hawks ay inirehistro ang 51.3 porsiyento.

Bahagyang nadismaya pa si Lue sa fourth quarter dahil naka-43 points pa ang Hawks, ibig sabihin ay nawala ng kaunti ang kanilang depensa.

“We’ve got to get back home and be better (on defense),” ani Lue. “I don’t know if it was fatigue. Guys have played a lot of games, a lot of minutes. I’ll give them a little bit of a break with that, but we have to be better. We had some slippage, so we have to get home and clean this stuff up.”

Tumipa si Trae Young ng double-double na 25 points at 12 assists habang si DeAndre Hunter ang namuno sa opensa para sa Atlanta na may 27 puntos.

Nakapuwesto sa pang-10 sa Eastern Conference ang Hawks na tuka ang 22-29 record.

(Elech Dawa)